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10 صور من احتفال حسام عبد المجيد وخطيبته في ملعب مباراة الزمالك وبيراميدز

08:51 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 11 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 11 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 11 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 11 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 11 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 11 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 11 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 11 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 11 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
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كتبت - نهى خورشيد

حرصت ملك أحمد خطيبة حسام عبدالمجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مساندته في مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

وعقب تأهل الزمالك إلى النهائي، نشرت ملك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ستوري فيديو خلال تواجدها بمدرجات استاد آل نهيان على أنغام أغنية:" يا ليالي عودي تاني للأمجاد ".

وسدد عبدالمجيد ركلة جزاء صحيحة للزمالك في المباراة، وبعد تسجيلها احتفال بتقبل دبلته موجهاً لها رسالة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهل إلى نهائي السوبر المصري، عقب عبور بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، منتظراً الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ملك أحمد زوجة حسام عبدالمجيد حسام عبدالمجيد الزمالك بيراميدز الزمالك وبيراميدز السوبر المصري الأهلي وسيراميكا كليوباترا
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