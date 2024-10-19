أحمد الشناوي عن عدم الانضمام للمنتخب: "اسألوا كابتن حسام"

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، عن مواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، والمقرر له غدا الأحد في الإمارات.

وقال الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:"الانضمام للمنتخب ليس الحافز الوحيد لتقديم كل ما لدي مع بيراميدز، أنا متعاقد مع النادي وأحصل على الراتب، لهذا يجب أن أقدم كل ما لدي".

وأضاف: "بالنسبة لعدم انضمامي إلى منتخب مصر، الأمور ليست فنية، فريقي يلعب في أفريقيا ووصيف الدوري وبطل الكأس "ومش بروح المنتخب الأسباب مش فنية"، ممكن تسألوا كابتن حسام حسن".

وأتم تصريحاته: "وهذه ليست المباراة الأولى التي أخوضها ضد الزمالك، لعبت أكثر من 10 مباريات ضد النادي وهذا احتراف، والبطولة ستظل مهمة والأفضل سيتوج بها".

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