مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

أحمد الشناوي عن عدم الانضمام للمنتخب: "اسألوا كابتن حسام"

03:30 م السبت 19 أكتوبر 2024

أحمد الشناوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، عن مواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، والمقرر له غدا الأحد في الإمارات.

وقال الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:"الانضمام للمنتخب ليس الحافز الوحيد لتقديم كل ما لدي مع بيراميدز، أنا متعاقد مع النادي وأحصل على الراتب، لهذا يجب أن أقدم كل ما لدي".

وأضاف: "بالنسبة لعدم انضمامي إلى منتخب مصر، الأمور ليست فنية، فريقي يلعب في أفريقيا ووصيف الدوري وبطل الكأس "ومش بروح المنتخب الأسباب مش فنية"، ممكن تسألوا كابتن حسام حسن".

وأتم تصريحاته: "وهذه ليست المباراة الأولى التي أخوضها ضد الزمالك، لعبت أكثر من 10 مباريات ضد النادي وهذا احتراف، والبطولة ستظل مهمة والأفضل سيتوج بها".

اقرأ أيضًا:

9 أندية تتنافس على اللقب.. تعرف على النظام الجديد للدوري المصري (فيديو)

أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بلال علام يعلن التعليق على مباراة الزمالك وبيراميدز

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو