فانتازي.. التشكيل الأفضل للجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، 11 لاعبا للجولة السادسة من البريميرليج، قبل غلق نافذة الانتقالات في تمام الساعة الواحدة ظهر غدا السبت.

وشهدت التشكيل قيادة إيرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي قائدا للفريق كما جاء برونو فيرنانديز لاعب اليونايتد نائبه للنرويجي.

أفضل تشكيل فانتازي للجولة السادسة

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو (توتنهام) 5.1 مليون جنيه.

خط الدفاع: جفارديول (مانشستر سيتي) 5.8 مليون جنيه - جيمس تاركوفسكي (إيفرتون) 5.5 مليون جنيه - سينيسي (نادي بورنموث) 4.8 مليون جنيه.

خط الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 9 مليون جنيه - فيل فودين (مانشستر سيتي) 8.1 مليون جنيه - أنطوان سيمينيو (بورنموث) 7.7 مليون جنيه - جاك جريليش (إيفرتون) 6.8 مليون جنيه.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14.3 مليون جنيه - جواو بيدرو (تشيلسي) 7.8 مليون جنيه - ريتشارليسون (توتنهام) 6.8 مليون جنيه.