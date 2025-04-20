فرصة ثانية لمرموش.. أداء كارثي لقائدي فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

كان الأسبوع 33 المزدوج (DGW33) كارثيًا لملايين من مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث فشل أكثر 5 لاعبين اختيارا لشارة الكابتن في التسجيل.

وحصل محمد صلاح (13.8 مليون جنيه إسترليني)، وعمر مرموش (7.7 مليون جنيه إسترليني)، وبوكايو ساكا (10.5 مليون جنيه إسترليني)، وألكسندر إيزاك (9.5 مليون جنيه إسترليني)، وكول بالمر (10.6 مليون جنيه إسترليني) على 10 نقاط مجتمعين، على الرغم من تسديدهم 16 كرة.

ربما كانت المفاجأة الكبرى هي صلاح، الذي حصل على شارة القيادة للمرة العشرين هذا الموسم، وأتيحت له سبع فرص للتسجيل في فوز ليفربول 1-0 على ليستر سيتي لكنه فشل في هز الشباك.

وتراجع مستوى المصري يمتد إلى تمريرة حاسمة واحدة فقط و14 نقطة خلال مبارياته الأربع الأخيرة.

ولم يكن ساكا بعيدًا عن صلاح من حيث الفشل غير المتوقع، حيث بلغ 1.39 هدفًا متوقعًا (xGI) في فوز أرسنال 4-0 على إيبسويتش تاون، حيث يشير هذا الإجمالي إلى أنه لو لم يصاب، لكان سجّل أداءً رائعًا بفضل تسديداته الثلاث وفرصه الخمس التي صنعها.

ولسوء الحظ، اضطر أكثر من مليون مدرب إلى الاكتفاء بنقطة واحدة بعد استبداله قبل الدقيقة الستين.

بالنسبة لأولئك الذين اختاروا ساكا ومروش، اللذين عادا بنقطتين في فوز مانشستر سيتي 2-0 على إيفرتون، فإن لديهما مباراة أخرى في الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف أرسنال فريق كريستال بالاس يوم الأربعاء، بينما يستقبل مانشستر سيتي فريق أستون فيلا على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء.