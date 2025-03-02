فنتازي.. انخفاض سعر 6 لاعبين

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 2 مارس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

لياندرو تروسارد (أرسنال) 6.8 مليون جنيه إسترليني

أرماندو بروخا (إيفرتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

جوش كينج (فولهام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

لوك وولفيندن (إيبسويتش) 3.9 مليون جنيه إسترليني

أوديسياس فلاتشوديموس (نيوكاسل) 4.2 مليون جنيه إسترليني

بابي سار (توتنهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني