فانتازي.. انخفاض سعر 8 لاعبين خلال الجولة الثانية عشر

كتب : محمد القرش

04:33 م 23/11/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

انخفض سعر 8 لاعبين اليوم، ضمن التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعدل القيمة السوقية للاعبين عادةً بواقع 100 ألف جنيه إسترليني صعودًا أو هبوطًا، حسب أدائهم في الجولات السابقة ونسب شراء وبيع اللاعبين.

يستعرض موقع "مصراوي" أحدث تحديثات أسعار لاعبي فانتازي البريميرليج، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، وفقًا للمنصة الرسمية للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جورين تيمبر (أرسنال) 6.3 مليون جنيه إسترليني

كريس ريتشاردز (كريستال بالاس) 4.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ناثانيال كلاين (كريستال بالاس) 3.8 مليون جنيه إسترليني

بيتو (إيفرتون) 5.1 مليون جنيه إسترليني

جاك هاريسون (ليدز) 5.1 مليون جنيه إسترليني

أنطون ستاش (ليدز) 4.8 مليون جنيه إسترليني

سيمون أدينجرا (سندرلاند) 5.0 مليون جنيه إسترليني

تشافي سيمونز (توتنهام) 6.6 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.6 مليون جنيه إسترليني

مادس هيرمانسن (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي أرسنال

