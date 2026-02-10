إعلان

المركزي: انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير

كتب : منال المصري

03:12 م 10/02/2026

البنك المركزي المصري

تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من جانب البنك المركزي المصري، إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.

وبحسب بيان البنك المركزي اليوم، فإن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن اليوم تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3 في ديسمبر.

