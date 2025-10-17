مباريات الأمس
فانتازي.. تغير سعر لاعب واحد فقط قبل الجولة الثامنة

كتب : محمد القرش

11:18 ص 17/10/2025

فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية عشر

انخفض سعر لاعب كريستال بالاس، جاستن ديفيني، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ومن المقرر أن تُغلق نافذة انتقالات الجولة الثامنة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الواحدة ظهر غدا السبت.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

جاستن ديفيني (كريستال بالاس) 4.4 مليون جنيه إسترليني

اقرأ أيضًا:

خاصية "بينش بوست".. أفضل فريق قبل الجولة الثامنة من فانتازي الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

