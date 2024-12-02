فانتازي.. ارتفاع جديد في سعر محمد صلاح

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الاثنين ارتفاع سعر لاعب ليفربول، محمد صلاح، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 2 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

محمد صلاح (ليفربول) 13.2 مليون جنيه إسترليني

كول بالمر (تشيلسي) 11 مليون جنيه إسترليني

جواو بيدرو (برايتون) 5.8 مليون جنيه إسترليني

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 8.1 مليون جنيه إسترليني

كاميرون بيرجيس (إيبسويتش) 4 مليون جنيه إسترليني

عماد ديالو (مانشستر يونايتد) 5 مليون جنيه إسترليني

آرون وان بيساكا (وست هام) 4.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جيسون ستيل (برايتون) 4.2 مليون جنيه إسترليني

ديفيد (تشيلسي) 4.9 مليون جنيه إسترليني

أكسل ديساسي (تشيلسي) 4.2 مليون جنيه إسترليني

نوني مادويكي (تشيلسي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

كريستوفر نكونكو (تشيلسي) 5.8 مليون جنيه إسترليني

راؤول جيمينيز (فولهام) 5.6 مليون جنيه إسترليني.

عبدول فاتاو (ليستر سيتي) 5.2 مليون جنيه إسترليني

بلال الخنوس (ليستر سيتي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

جيريمي دوكو (مان سيتي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

جاكوب ميرفي (نيوكاسل) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جوجليلمو فيكاريو (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

سام جونستون (ولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني