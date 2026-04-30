قاليباف يسخر من تهديدات ترامب بشأن تفجير آبار النفط

09:52 ص 30/04/2026

محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني

سخر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت، منتقداً ما وصفه بنهج واشنطن تجاه طهران وتأثيره على أسعار النفط.
وقال قاليباف في منشور عبر حسابه على منصة إكس إن ثلاثة أيام مرت دون حدوث ما أُشير إليه بشأن تفجير آبار النفط، مضيفاً أنه يمكن تمديد ما سماها العملية إلى ثلاثين يوماً مع بث مباشر للبئر.
وأضاف بنبرة ساخرة أن هذا النوع من التصريحات يعكس ما تتلقاه الإدارة الأمريكية من نصائح وصفها بغير المجدية، مشيراً إلى أن بيسنت يروج لنظرية الحصار التي تسهم في رفع أسعار النفط إلى ما يزيد على 120 دولاراً.


وحذر قاليباف من احتمال استمرار الارتفاع ليصل سعر البرميل إلى 140 دولاراً، معتبراً أن الإشكالية لا تكمن في النظرية ذاتها بل في أسلوب التفكير الذي تستند إليه.

دونالد ترامب قاليباف سكوت بيسنت النفط حرب إيران

