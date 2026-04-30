قاليباف يسخر من تهديدات ترامب بشأن تفجير آبار النفط

سخر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت، منتقداً ما وصفه بنهج واشنطن تجاه طهران وتأثيره على أسعار النفط.

وقال قاليباف في منشور عبر حسابه على منصة إكس إن ثلاثة أيام مرت دون حدوث ما أُشير إليه بشأن تفجير آبار النفط، مضيفاً أنه يمكن تمديد ما سماها العملية إلى ثلاثين يوماً مع بث مباشر للبئر.

وأضاف بنبرة ساخرة أن هذا النوع من التصريحات يعكس ما تتلقاه الإدارة الأمريكية من نصائح وصفها بغير المجدية، مشيراً إلى أن بيسنت يروج لنظرية الحصار التي تسهم في رفع أسعار النفط إلى ما يزيد على 120 دولاراً.

3 days in, no well exploded.We could extend to 30 and livestream the well here.

That was the kind of junk advice the US admin gets from people like Bessent who also push the blockade theory and cranked oil up to $120+. Next stop:140. The issue isn't the theory, it's the mindset. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 29, 2026



وحذر قاليباف من احتمال استمرار الارتفاع ليصل سعر البرميل إلى 140 دولاراً، معتبراً أن الإشكالية لا تكمن في النظرية ذاتها بل في أسلوب التفكير الذي تستند إليه.