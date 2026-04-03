الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

في الكلاسيكو.. قائدة برشلونة تصل للمباراة رقم 500

كتب : هند عواد

01:13 م 03/04/2026
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (5)
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (1)
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (8)
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (10)
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (4)
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (3)
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (6)
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (9)
    أليكسيا بوتياس قائدة برشلونة (11)

وصلت أليكسيا بوتياس، لاعبة فريق السيدات بنادي برشلونة الإسبانية، إلى مباراتها رقم 500 رفقة البارسا، مساء أمس، عندما خاضت لقاء ريال مدريد على ملعب كامب نو.

وصلت أليكسيا بوتياس إلى 500 مباراة مع نادي برشلونة، منذ ظهورها الأول رفقة الفريق، عندما قادت فريقها للفوز بالكلاسيكو 6-0.

وفي الدقيقة الثامنة من مباراة ريال مدريد، سجلت إليكسيا هدفا لبرشلونة، وبعد 8 دقائق صنعت هدفا آخر.

وفي بداية الشوط الثاني، حولت تمريرة من أليكسيا جراهام هانسن إلى هدف خامس لصالح برشلونة، وكانت أليكسيا سجلت هدفا في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز فريقها 6-2.

واحتفلت أليكسيا بوتياس بوصولها للمباراة رقم 500 عقب نهاية المباراة، وسط 60,067 مشجعًا، وهي تحمل قميصا تذكاريا أهداه لها المدرب رافا يوستي.

أرقام أليكسيا بوتياس

حصدت أليكسيا بوتياس جائزة الكرة الذهبية مرتين متتاليتين، كما أنه هدافة الدوري الإسباني وصاحبة أكبر عدد من الألقاب في برشلونة، إذ سجلت 230 هدفًا، وحصدت 35 لقبًا.

