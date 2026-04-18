"هتجنن".. فايزة حيدر تتحدث لمصراوي عن هبوط الطيران لدوري الدرجة الثانية

كتب : هند عواد

08:00 ص 18/04/2026

فايزة حيدر (3)

تحدثت فايزة حيدر، لاعبة منتخب مصر للسيدات ونادي الطيران سابقا ومدرب سيدات اليرموك السعودي حاليا، عن هبوط الطيران من الدوري المصري للسيدات الممتاز.

هبوط الطيران لدوري القسم الثاني

حسم هبوط فريق الطيران، الذي توج بالدوري المصري للسيدات مرتين سابقتين، للقسم الثاني، بعدما احتفل المركز الـ16، بنقطتين فقط بعد مرور 27 جولة، دون أي فوز.

فايزة حيدر عن وضع الطيران الحالي

قالت فايزة حيدر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "عندما عدت في عام 2023، النادي لم يصبح مثلما كان، لا يصرف على فريق السيدات، أعطوا النادي لمستثمر، لا يريد أن يصرف ويريد مكسب، ولماذا لا يتم الاستفادة من الأكاديمية؟".

وأضافت: "الطيران خسر كثير وهناك لاعبات كثيرة كانوا في الفريق، مثل إلهام أحمد أوشا وهند ممس ويارا صبري، الطيران كان فريق كبير جدا، واللاعبات يعملن في أكثر من وظيفة لتغطية نفقاتهن، وكان هناك جيل جيد جدا لم يتمكنوا من الحفاظ عليه، مثل إيمان حسن".

واختتم: "هتجنن من اللي بيحصل في النادي، لو عندي وقت كنت عملت زي اللاعبين اللي في سانتوس البرازيلي، بعد الاحتراف سنوات يعودون للنادي، ولو عدت للطيران يمكنني التدريب واللاعب".

