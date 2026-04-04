بسبب حلف الناتو.. ترامب يهاجم صحيفة نيويورك تايمز ويصفها بـ"الفاشلة"

كتب : وكالات

03:43 م 04/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحيفة نيويورك تايمز واصفا إياها بـالفاشلة.

وقال الرئيس الأمريكي على تروث سوشيال السبت: "صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، التي أدى افتقارها إلى المصداقية، وهجماتها المستمرة بالأخبار الكاذبة على رئيسكم المفضل، (أنا) إلى هبوط توزيعها بشكل حاد للغاية

وتابع ترامب: "نيويورك تايمز أشارت إلى شريكنا "الناتو" الضعيف بشدة وغير الموثوق إلى حد كبير، على أنه "منظمة معاهدة أمريكا الشمالية". والاسم الصحيح هو "منظمة حلف شمال الأطلسي"..خطأ مثير جدًا للاهتمام!".

وأضاف ترامب: "لقد تراجعت معايير التوظيف والتعليم كثيرًا في نيويورك تايمز. أعيدوا شعار "كل الأخبار الصالحة للنشر"، ولنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

