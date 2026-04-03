بالفيديو.. الأهلي يكتسح الزمالك بثلاثية في الدوري المصري للسيدات

فاز الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي على الزمالك، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة 26 من الدوري المصري للسيدات.

الأهلي يحسم القمة الرابعة

حسم الأهلي القمة الرابعة بثلاثية نظيفة، إذ افتتحت الفلسطينية نور يوسف التسجيل في الدقيقة الثامنة، قبل أن تضيف مواطنتها أحلام نصر الهدف الثاني في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 48 سجلت نورا خالد الهدف الثالث.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 71 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات مؤقتا، حتى خوض مباراة مسار وزد غدا، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع بـ37 نقطة.

وتعد هذه المباراة الرابعة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في تاريخ الدوري المصري، ولم يحقق الأبيض أي فوز، إذ خسر اللقاء الأول بنتيجة 2-1 وتعادل سلبيا في المباراة الثانية، وخسر اللقاء الثالث بخماسية نظيفة.

نتائج الجولة الـ26 من الدوري المصري للسيدات

جاءت نتائج الجولة 26 من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

الطيران 0-9 المقاولون العرب

ساك 2-1 المصري البورسعيدي

مودرن سبورت 2-3 بالم هيلز

إنبي 1-3 رع

بيراميدز 1-2 البنك الأهلي

وادي دجلة 11-0 اتحاد بسيون

