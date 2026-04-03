الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

بالفيديو.. الأهلي يكتسح الزمالك بثلاثية في الدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

05:14 م 03/04/2026
  • عرض 4 صورة
    احتفال أسماء علي لاعبة الأهلي مع نور يوسف
    الأهلي والزمالك
    الفلسطينية نور يوسف لاعبة الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي على الزمالك، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة 26 من الدوري المصري للسيدات.

الأهلي يحسم القمة الرابعة

حسم الأهلي القمة الرابعة بثلاثية نظيفة، إذ افتتحت الفلسطينية نور يوسف التسجيل في الدقيقة الثامنة، قبل أن تضيف مواطنتها أحلام نصر الهدف الثاني في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 48 سجلت نورا خالد الهدف الثالث.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 71 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات مؤقتا، حتى خوض مباراة مسار وزد غدا، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع بـ37 نقطة.

وتعد هذه المباراة الرابعة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في تاريخ الدوري المصري، ولم يحقق الأبيض أي فوز، إذ خسر اللقاء الأول بنتيجة 2-1 وتعادل سلبيا في المباراة الثانية، وخسر اللقاء الثالث بخماسية نظيفة.

نتائج الجولة الـ26 من الدوري المصري للسيدات

جاءت نتائج الجولة 26 من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

الطيران 0-9 المقاولون العرب

ساك 2-1 المصري البورسعيدي

مودرن سبورت 2-3 بالم هيلز

إنبي 1-3 رع

بيراميدز 1-2 البنك الأهلي

وادي دجلة 11-0 اتحاد بسيون

مدرب ريال مدريد يعلق على هتافات جماهير إسبانيا ضد منتخب مصر

4 أضعاف راتبه.. الأهلي يتحرك لتأمين مصطفى شوبير قبل كأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة..
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة