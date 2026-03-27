مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
19:30

السعودية

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

إسبانيا

- -
22:00

صربيا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:15

إكوادور

دوري القسم الثاني-أ

ديروط

1 0
15:30

المنصورة

دوري القسم الثاني-أ

القناة

4 1
15:30

السكة الحديد

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نادي تايجرز

103 95
16:00

الأهلي بنغازي

رباعية نظيفة تقود سيدات الأهلي لفوز جديد على حساب ساك

كتب : نهي خورشيد

06:00 م 27/03/2026 تعديل في 06:24 م
حقق فريق الكرة النسائية بنادي الأهلي فوزاً عريضاً على نظيراتهن في إس أي كي ساك بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري الكرة النسائية.


أهداف مباراة سيدات الأهلي وساك في الدوري

وجاءت رباعية سيدات القلعة الحمراء بتوقيع ميا داردن في الدقيقة 49، هنا عثمان في الدقيقة 68، نور يوسف في الدقيقة 75، نادين غازي في الدقيقة 87.


ترتيب سيدات الأهلي في الدوري بعد الفوز على ساك


ورفع الأهلي رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب ليواصل مطاردة المتصدر مسار، فيما تجمد رصيد ساك عند 25 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني عشر.


تشكيل سيدات الأهلي في اللقاء


ودخل الفريق الأحمر اللقاء بتشكيل أعلنه المدير الفني ديميتري لوبوف، إذ ضم:

في حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش، رودينا عبد الرسول، إيمان حسن.

خط الوسط: نادين محمد، أمنية سمير، نور يوسف، أشرقت عادل، ميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي، وبيرندا إيبكا.


الجهاز الفني لسيدات الأهلي


ويقود الجهاز الفني للفريق ديميتري لوبوف مديراً فنياً، ويعاونه حكيمة بوستة مدرباً عاماً وتامر الدسوقي مدرباً لحراس المرمى وعبد اللطيف رضا محلل أداء، إلى جانب يارا صفوت مديراً إدارياً وإبراهيم حمدان مسؤول شؤون اللاعبين وتامر عماد مخطط الأحمال.

كما يضم الجهاز الطبي أسماء الدمرداش طبيبة للفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. إيران تسقط أمام نيجيريا ودياً

اعتزال ثلاثي وآخر بلا ناد.. تغييرات بالجملة في منتخب مصر منذ لقاء السعودية عام 2018

إعلامي سعودي يكشف حقيقة مفاوضات القادسية مع إمام عاشور وصلاح
