حقق فريق الكرة النسائية بنادي الأهلي فوزاً عريضاً على نظيراتهن في إس أي كي ساك بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري الكرة النسائية.



أهداف مباراة سيدات الأهلي وساك في الدوري

وجاءت رباعية سيدات القلعة الحمراء بتوقيع ميا داردن في الدقيقة 49، هنا عثمان في الدقيقة 68، نور يوسف في الدقيقة 75، نادين غازي في الدقيقة 87.



ترتيب سيدات الأهلي في الدوري بعد الفوز على ساك



ورفع الأهلي رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب ليواصل مطاردة المتصدر مسار، فيما تجمد رصيد ساك عند 25 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني عشر.



تشكيل سيدات الأهلي في اللقاء



ودخل الفريق الأحمر اللقاء بتشكيل أعلنه المدير الفني ديميتري لوبوف، إذ ضم:

في حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش، رودينا عبد الرسول، إيمان حسن.

خط الوسط: نادين محمد، أمنية سمير، نور يوسف، أشرقت عادل، ميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي، وبيرندا إيبكا.



الجهاز الفني لسيدات الأهلي



ويقود الجهاز الفني للفريق ديميتري لوبوف مديراً فنياً، ويعاونه حكيمة بوستة مدرباً عاماً وتامر الدسوقي مدرباً لحراس المرمى وعبد اللطيف رضا محلل أداء، إلى جانب يارا صفوت مديراً إدارياً وإبراهيم حمدان مسؤول شؤون اللاعبين وتامر عماد مخطط الأحمال.

كما يضم الجهاز الطبي أسماء الدمرداش طبيبة للفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي.

