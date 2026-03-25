الأهلي والزمالك بالجولة 26.. المباريات المتبقبة في الدوري المصري للسيدات
كتب : هند عواد
تتبقى 6 جولات على نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وتشهد الجولة بعد المقبلة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.
جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات
جاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، كالآتي:
1- مسار: 68 نقطة
2- الأهلي: 65 نقطة
3- وادي دجلة: 64 نقطة
4- زد: 45 نقطة
5- بالم هيلز: 45 نقطة
6- البنك الأهلي: 41 نقطة
7- الزمالك: 34 نقطة
8- المقاولون العرب: 34 نقطة
9- مودرن سبورت: 33 نقطة
10- رع: 32 نقطة
المباريات المتبقية من الدوري المصري للسيدات
جاءت المباريات المتبقية في المسابقة كالآتي:
الجولة 25
الأهلي – إس إي كي
البنك الأهلي – الزمالك
رع – بيراميدز
اتحاد بسيون – إنبي
بالم هيلز – وادي دجلة
المصري البورسعيدي – الطيران
مودرن سبورت – مسار
المقاولون – زد
الجولة 26
مودرن سبورت – بالم هيلز
وادي دجلة – اتحاد بسيون
إنبي – رع
بيراميدز – البنك الأهلي
الزمالك – الأهلي
إس إي كي – المصري
الطيران – المقاولون العرب
مسار – زد
