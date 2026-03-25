الأهلي والزمالك بالجولة 26.. المباريات المتبقبة في الدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

09:00 ص 25/03/2026

الدوري المصري للسيدات

تتبقى 6 جولات على نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وتشهد الجولة بعد المقبلة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

جاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، كالآتي:
1- مسار: 68 نقطة
2- الأهلي: 65 نقطة
3- وادي دجلة: 64 نقطة
4- زد: 45 نقطة
5- بالم هيلز: 45 نقطة
6- البنك الأهلي: 41 نقطة
7- الزمالك: 34 نقطة
8- المقاولون العرب: 34 نقطة
9- مودرن سبورت: 33 نقطة
10- رع: 32 نقطة

المباريات المتبقية من الدوري المصري للسيدات

جاءت المباريات المتبقية في المسابقة كالآتي:
الجولة 25
الأهلي – إس إي كي
البنك الأهلي – الزمالك
رع – بيراميدز
اتحاد بسيون – إنبي
بالم هيلز – وادي دجلة
المصري البورسعيدي – الطيران
مودرن سبورت – مسار
المقاولون – زد
الجولة 26
مودرن سبورت – بالم هيلز
وادي دجلة – اتحاد بسيون
إنبي – رع
بيراميدز – البنك الأهلي
الزمالك – الأهلي
إس إي كي – المصري
الطيران – المقاولون العرب
مسار – زد

بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته البرية في لبنان ويعلن القضاء على عناصر من
الأهلي والزمالك بالجولة 26.. المباريات المتبقبة في الدوري المصري للسيدات
