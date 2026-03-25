تتبقى 6 جولات على نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وتشهد الجولة بعد المقبلة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

جاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، كالآتي:

1- مسار: 68 نقطة

2- الأهلي: 65 نقطة

3- وادي دجلة: 64 نقطة

4- زد: 45 نقطة

5- بالم هيلز: 45 نقطة

6- البنك الأهلي: 41 نقطة

7- الزمالك: 34 نقطة

8- المقاولون العرب: 34 نقطة

9- مودرن سبورت: 33 نقطة

10- رع: 32 نقطة

المباريات المتبقية من الدوري المصري للسيدات

جاءت المباريات المتبقية في المسابقة كالآتي:

الجولة 25

الأهلي – إس إي كي

البنك الأهلي – الزمالك

رع – بيراميدز

اتحاد بسيون – إنبي

بالم هيلز – وادي دجلة

المصري البورسعيدي – الطيران

مودرن سبورت – مسار

المقاولون – زد

الجولة 26

مودرن سبورت – بالم هيلز

وادي دجلة – اتحاد بسيون

إنبي – رع

بيراميدز – البنك الأهلي

الزمالك – الأهلي

إس إي كي – المصري

الطيران – المقاولون العرب

مسار – زد

