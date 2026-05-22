توفي شاب إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل أحد القطارات بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بوفاة المدعو "خيري محسن خيري"، 42 عامًا، والمقيم بحي الصيادين بالزقازيق ثان، أثناء استقلاله أحد القطارات، وذلك خلال مروره أمام مركز مغاغة.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

وبالفحص، تبين أن الوفاة حدثت نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.