أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الخميس اعتماد لوائح جديدة بشأن مجال التدريب على مستوى البطولات النسائية.



لوائح الفيفا الجديدة الخاصة ببطولات كرة القدم النسائية



ونصت لوائح الفيفا الجديدة على إلزام كل فريق في المسابقات النسائية بتواجد مدربة أو مساعدة واحدة على الأقل ضمن الطاقم الفني، بدءاً من الفئات الشابة وصولاً إلى المنتخب الأول.



ومن المقرر أن تنفذ هذه اللوائح اعتباراً من اليوم الخميس مع انطلاق بطولات كأس العالم للسيدات تحت 17 وتحت 20 سنة، إضافة إلى نسخة كأس الأبطال للسيدات لهذا العام، على أن تشمل أيضاً بطولة كأس العالم للسيدات 2025 في البرازيل.



وقالت جيل إليس الرئيسة التنفيذية لقسم إدارة كرة القدم في "فيفا":"اليوم لا يوجد عدد كافٍ من النساء في مجال التدريب، وعلينا تسريع التغيير عبر توفير مسارات واضحة وفرص أكبر، وزيادة ظهور المدربات على مقاعد البدلاء".



وأضافت:" تمثل اللوائح الجديدة، إلى جانب برامج التطوير الموجهة استثماراً مهماً في الجيل الحالي والمستقبلي من المدربات".



سبب لوائح الفيفا الجديدة



والجدير بالذكر أن هذا القرار جاء عقب بطولة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا والتى شهدت مشاركة 12 مدربة فقط من أصل 32 مدرباً، بينما كانت سارينا فيخمان مدربة منتخب إنجلترا الوحيدة التي قادت فريقها إلى المباراة النهائية بعد دور الـ16.



وأظهرت إحصاءات "فيفا" أن نسبة المدربات في اتحادات الأعضاء لا تتجاوز خمسة في المائة، فيما كشف تقرير "ضبط الوتيرة" لعام 2024 أن 22 في المائة فقط من المدربين في 86 دورياً نسائياً حول العالم كن من النساء.

