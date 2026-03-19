بالفيديو.. لاعبات منتخب إيران يعودن إلى بلادهن

عادت لاعبات منتخب إيران للسيدات، إلى بلادهن بعد أزمتهن الأخيرة، خلال مشاركتهن في كأس أمم آسيا في أستراليا.

نشر الحساب الرسمي لقناة "France 24" الفرنسية على منصة التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لوصول لاعبات منتخب إيران إلى بلادهن، وذلك عبر الحدود التركية.

وكتب: "في تصرف شجاع وفي خضم الحرب الجارية عاد فريق كرة القدم للسيدات إلى إيران هؤلاء الفتيات كن قد رفضن أداء النشيد الوطني لبلادهن خلال المباراة الافتتاحية من كأس آسيا للسيدات سبعة منهن طلبن اللجوء في أستراليا بعدما وصفن بـ "الخائنات" في بلادهن".

في تصرف شجاع وفي خضم الحرب الجارية عاد فريق كرة القدم للسيدات إلى إيران هؤلاء الفتيات كن قد رفضن أداء النشيد الوطني لبلادهن خلال المباراة الافتتاحية من كأس آسيا للسيدات سبعة منهن طلبن اللجوء في أستراليا بعدما وصفن بـ "الخائنات" في بلادهن. pic.twitter.com/YrNeKfTOhI — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) March 19, 2026

أزمة لاعبات منتخب إيران

بدأت الأزمة عندما التزمت لاعبات إيران الصمت أثناء عزف النشيد الوطني، قبل مباراتهم ضد كوريا الجنوبية، في افتتاح كأس أمم آسيا، لكن تراجعن عن موقفهن لاحقا، وأدّوا التحية خلال مباراتهم ضد منتخب أستراليا للسيدات، مساء الخميس.

ووفقا لموقع " newsarenaindia"، وصف التلفزيون الرسمي الإيراني، لاعبات المنتخب بـ"الخائنات" بسبب صمتهن أثناء عزف النشيد الوطني.

