الدوري الأوروبي

ميتييلاند

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ليل

بالفيديو.. لاعبات منتخب إيران يعودن إلى بلادهن

كتب : هند عواد

03:08 م 19/03/2026 تعديل في 03:08 م

لاعبات منتخب إيران

عادت لاعبات منتخب إيران للسيدات، إلى بلادهن بعد أزمتهن الأخيرة، خلال مشاركتهن في كأس أمم آسيا في أستراليا.

لاعبات إيران يعودن إلى بلادهن

نشر الحساب الرسمي لقناة "France 24" الفرنسية على منصة التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لوصول لاعبات منتخب إيران إلى بلادهن، وذلك عبر الحدود التركية.

وكتب: "في تصرف شجاع وفي خضم الحرب الجارية عاد فريق كرة القدم للسيدات إلى إيران هؤلاء الفتيات كن قد رفضن أداء النشيد الوطني لبلادهن خلال المباراة الافتتاحية من كأس آسيا للسيدات سبعة منهن طلبن اللجوء في أستراليا بعدما وصفن بـ "الخائنات" في بلادهن".

أزمة لاعبات منتخب إيران

بدأت الأزمة عندما التزمت لاعبات إيران الصمت أثناء عزف النشيد الوطني، قبل مباراتهم ضد كوريا الجنوبية، في افتتاح كأس أمم آسيا، لكن تراجعن عن موقفهن لاحقا، وأدّوا التحية خلال مباراتهم ضد منتخب أستراليا للسيدات، مساء الخميس.

ووفقا لموقع " newsarenaindia"، وصف التلفزيون الرسمي الإيراني، لاعبات المنتخب بـ"الخائنات" بسبب صمتهن أثناء عزف النشيد الوطني.

بسبب موقعة الأهلي والترجي.. تغيير موعد مران منافس الزمالك في الكونفدرالية

"‏فُرجت يا أبو مكة".. ماذا قال شوبير لـ صلاح بعد إنجاز الأبطال؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



قادة أوروبا يدعون أمريكا وإيران للدخول في محادثات لوقف إطلاق النار
قادة أوروبا يدعون أمريكا وإيران للدخول في محادثات لوقف إطلاق النار
تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
ينابيع تنحت في الصخور.. قصص كفاح الأمهات المثاليات 2026 (تغطية خاصة)
ينابيع تنحت في الصخور.. قصص كفاح الأمهات المثاليات 2026 (تغطية خاصة)
ألعاب نارية بالملايين.. الداخلية تصادر 4.5 مليون قطعة قبل العيد بالقاهرة
ألعاب نارية بالملايين.. الداخلية تصادر 4.5 مليون قطعة قبل العيد بالقاهرة
"زفة في عربية مكشوفة".. بني سويف تحتفل بالشيخ بلال بعد فوزه بدولة التلاوة
"زفة في عربية مكشوفة".. بني سويف تحتفل بالشيخ بلال بعد فوزه بدولة التلاوة

ينابيع تنحت في الصخور.. قصص كفاح الأمهات المثاليات 2026- (تغطية خاصة)
الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق حتى الثلاثاء
بالأسماء.. وزيرة التضامن تعلن الأمهات المثاليات للعام 2026
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟