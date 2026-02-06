(د ب أ)

أفادت الشرطة الفرنسية بأن شخصين أو ثلاثة أشخاص، فتحوا باب صالون تجميل في مدينة جرونوبل الواقعة شرقي فرنسا، بعد ظهر اليوم الجمعة، وألقوا بقنبلة يدوية داخل الصالون، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة، من بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

وأشارت السلطات إلى أن الأشخاص لاذوا بالفرار بعد ذلك.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن إصابات الضحايا نجمت عن موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار، لكنها لم تتطلب تلقي العلاج في المستشفى.

ونقلت قناة فرانس إنفو عن صاحب متجر مجاور قوله: "سمعت دويا هائلا ورأيت ثلاث فتيات صغيرات يصرخن، برفقة طفل".

ولم تتوفر في البداية أي معلومات عن الدوافع وراء الحادث أو أي خلفيات أخرى مرتبطة به.