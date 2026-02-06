إعلان

الشرطة الفرنسية: إصابة 6 أشخاص جراء إلقاء قنبلة يدوية على صالون تجميل فرنسي

كتب : مصراوي

08:30 م 06/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

أفادت الشرطة الفرنسية بأن شخصين أو ثلاثة أشخاص، فتحوا باب صالون تجميل في مدينة جرونوبل الواقعة شرقي فرنسا، بعد ظهر اليوم الجمعة، وألقوا بقنبلة يدوية داخل الصالون، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة، من بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

وأشارت السلطات إلى أن الأشخاص لاذوا بالفرار بعد ذلك.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن إصابات الضحايا نجمت عن موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار، لكنها لم تتطلب تلقي العلاج في المستشفى.

ونقلت قناة فرانس إنفو عن صاحب متجر مجاور قوله: "سمعت دويا هائلا ورأيت ثلاث فتيات صغيرات يصرخن، برفقة طفل".

ولم تتوفر في البداية أي معلومات عن الدوافع وراء الحادث أو أي خلفيات أخرى مرتبطة به.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قنبلة يدوية باريس الشرطة الفرنسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سر الهلوسات أثناء النوم.. لماذا يرى البعض أشياء غريبة؟
نصائح طبية

سر الهلوسات أثناء النوم.. لماذا يرى البعض أشياء غريبة؟
القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة
حوادث وقضايا

القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة

مصر والسعودية تؤكدان أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
شئون عربية و دولية

مصر والسعودية تؤكدان أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
"دبحتهم من غير ما أشوفهم".. اعترافات مثيرة لقاتلة طفليها في الجيزة
حوادث وقضايا

"دبحتهم من غير ما أشوفهم".. اعترافات مثيرة لقاتلة طفليها في الجيزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان