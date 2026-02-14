البطولة الثالثة.. ماذا حقق الأهلي في الكرة النسائية خلال 18 شهرًا؟

في أول مشاركة له.. غزل المحلة يصعد لدوري القسم الثاني سيدات

حقق فريق السيدات مواليد 2009 بالنادي الأهلي بطولة الجمهورية، للمرة الثانية على التوالي، بعد ريمونتادا تاريخية على مسار.

وفاز الأهلي على مسار، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في ختام المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية، وذلك بعدما كان متأخرا في النتيجة بهدف.

وحصد فريق مواليد 2009 بالنادي الأهلي، اللقب الثاني في مسيرته من بطولة الجمهورية، بعدما توج به النسخة الماضية

بداية تكوين فريق سيدات بالنادي الأهلي

قبل عام ونصف وبالتحديد في يونيو 2023، أعلن الأهلي تكوين فريق كرة قدم نسائية، بعد قرار الاتحاد الأفريقي بضرورة وجوده للحصول على الرخصة الأفريقية.

ويعد الموسم الحالي هو الثاني للأهلي في الدوري المصري للسيدات، وتمكن الأحمر خلال هذه الفترة من حصد 3 بطولات.

وتوج الفريق الأول للسيدات بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر الموسم الماضي، بعد الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، فيما حل الفريق وصيفا في الدوري المصري.

وحل فريق 2007 هو الآخر وصيفا لبطولته، خلف وادي دجلة الذي حصد اللقب، فيما توج فريق 2009 باللقب الموسم الماضي.

وما زال الفريق أمامه فرصة لإضافة لقب رابع لدولاب بطولاته، إذ لم يلعب بطولة السوبر نسخة الموسم الماضي حتى الآن، والتي من المقرر أن يخوضها ضد مسار بطل الدوري.