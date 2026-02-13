مباريات الأمس
في أول مشاركة له.. غزل المحلة يصعد لدوري القسم الثاني سيدات

كتب : هند عواد

05:56 م 13/02/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    احتفال فريق غزل المحلة للسيدات بالصعود لدوري القسم الثاني (9)
  • عرض 15 صورة
    احتفال فريق غزل المحلة للسيدات بالصعود لدوري القسم الثاني (6)
  • عرض 15 صورة
    احتفال فريق غزل المحلة للسيدات بالصعود لدوري القسم الثاني (8)
  • عرض 15 صورة
    احتفال فريق غزل المحلة للسيدات بالصعود لدوري القسم الثاني (5)
  • عرض 15 صورة
    احتفال فريق غزل المحلة للسيدات بالصعود لدوري القسم الثاني (4)
  • عرض 15 صورة
    احتفال فريق غزل المحلة للسيدات بالصعود لدوري القسم الثاني (3)
  • عرض 15 صورة
    احتفال فريق غزل المحلة للسيدات بالصعود لدوري القسم الثاني (2)
  • عرض 15 صورة
    احتفال فريق غزل المحلة للسيدات بالصعود لدوري القسم الثاني (15)
  • عرض 15 صورة
    احتفال فريق غزل المحلة للسيدات بالصعود لدوري القسم الثاني (14)
  • عرض 15 صورة
    احتفال فريق غزل المحلة للسيدات بالصعود لدوري القسم الثاني (7)
  • عرض 15 صورة
    احتفال فريق غزل المحلة للسيدات بالصعود لدوري القسم الثاني (11)
  • عرض 15 صورة
    احتفال فريق غزل المحلة للسيدات بالصعود لدوري القسم الثاني (10)
  • عرض 15 صورة
    احتفال فريق غزل المحلة للسيدات بالصعود لدوري القسم الثاني (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال فريق غزل المحلة للسيدات بالصعود لدوري القسم الثاني (12)

صعد فريق غزل المحلة للسيدات، لدوري القسم الثاني، في أول مشاركة له في تاريخ المسابقات النسائية.

وكان نادي غزل المحلة أعلن تكوين فريق سيدات، في بداية الموسم الحالي، ليبدأ من القسم الثالث، بعد قرار الاتحاد الدولي بضرورة وجود فريق سيدات للحصول على الرخصة الأفريقية.

وانتزع فريق غزل المحلة للسيدات بطاقة الصعود لدوري القسم الثاني، بعد الفوز على حرس الحدود بثنائية نظيفة، وتصدر جدول القسم الثالث.

فريق غزل المحلة للسيدات المسابقات النسائية

