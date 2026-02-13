مباريات الأمس
منتخب مصر للشابات يودع تصفيات كأس العالم بعد الخسارة من بنين

كتب : نهي خورشيد

08:41 م 13/02/2026 تعديل في 08:44 م

مباراة منتخب مصر للشابات ومنتخب بنين

ودع منتخب مصر تحت 20 سنة للشابات منافسات تصفيات كأس العالم 2026 في بولندا عقب خسارته أمام منتخب بنين 4-0، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب كيجيه بالعاصمة التوجولية لومي، ضمن إياب الدور قبل النهائي.

وكانت المباراة تأخرت أكثر من ساعة بسبب هجوم النحل على أرض الملعب، قبل أن يتم استئناف اللعب.

وسجل منتخب بنين أهدافه الأربعة عبر ياسمينات جيبريل في الدقيقة 45+3، وينيدو رومين جاندونو ثلاث مرات في الدقائق 51 و61 و79.

وبهذه النتيجة، تأهل منتخب بنين رسمياً إلى الدور الرابع والأخير من التصفيات لمواجهة الفائز من مباراة ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما أصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-0 لصالح بنين، بعد فوزه في لقاء الذهاب 1-0 على ملعب 30 يونيو بالقاهرة.

وخاض الجهاز الفني المصري بقيادة أميرة المباراة بالتشكيل الآتي:

حبيبة عماد – رودينا عبد الرسول – شيماء علي – جنة أحمد – حنين زكي – منى فكري – جوانا جورج – منة عزت – حبيبة بكتاش – فاطمة مصطفى – نغم مجدي

مباراة منتخب مصر للشابات ومنتخب بنين منتخب بنين يفوز على منتخب مصر للشابات تصفيات كأس العالم للسيدات

