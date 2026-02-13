بعد 6 انتصارات متتالية.. لاعبات مانشستر سيتي يحتفلن بـ"قص شعرهن"

احتفلت إليزابيث تيرلاند لاعب فريق السيد بنادي مانشستر يونايتد، بهدفها في شباك أتلتيكو مدريد، على طريقة مشجع فريقها الشهير "فرانك"، الذي لم يقص شعره منذ 496 يوما، بسبب فشل فريقه في تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية.

وسجلت إليزابيث تيرلاند الهدف الأول لمانشستر يونايتد في شباك أتلتيكو مدريد، في اللقاء الذي أقيم أمس في دوري أبطال أوروبا للسيدات، وانتهت بفوز مانشستر بثلاثية نظيفة.

احتفلت إليزابيث تيرلاند وزميلتها مايا لو تيسييه بالتظاهر بقص شعرهما المربوط، بعدما حقق فريقها فوزه السادس على التوالي.

وأشارت صحيفة "الجارديان"، إلى أن لو لم يحدد فرانك أنه يجب أن يكون فريق الرجال هو من يفوز بخمس مباريات متتالية، لكان قد قص شعره الآن.

وقال سكينر مدرب مانشستر يونايتد مازحا بعد المباراة: "ربما يذهبون إلى نفس مصفف الشعر؟".

