كشفت محاضر الاستدلال في واقعة الملابس النسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أن الفتاة محل الجدل أقرت خلال التحقيقات بأنها تغيبت عن منزل أسرتها بإرادتها، نافية تعرضها للاختطاف.

وجاءت هذه الاعترافات بعد أن كانت أسرتها قد حررت محضر تغيب بقسم شرطة بنها، وأبلغت دفاعها بأنها مختفية منذ ثلاثة أيام، مع ترجيح تعرضها للخطف.

وعلى خلفية ما أسفرت عنه التحقيقات، أعلن محمود أبو الخير، محامي الفتاة، تنحيه رسميًا عن القضية، مؤكدًا أن قبوله لها في البداية كان بناءً على رواية أسرتها بأنها “واقعة خطف”.

وقال المحامي في بيان له إنه باشر الإجراءات القانونية استنادًا إلى المعلومات التي عُرضت عليه، إلا أن ظهور الحقيقة في محضر الاستدلالات، وإقرار الفتاة بتغيبها طواعية، دفعه لاتخاذ قرار التنحي.

وأضاف: "عاهدت نفسي أن أدافع عن الحق فقط، وبعدما تبينت الحقيقة كاملة، قررت التنحي احترامًا لمهنتي ولمبادئي"، مؤكدًا أن قراره لا يحمل أي موقف شخصي تجاه أي طرف، وإنما يأتي التزامًا بالقانون وميثاق الشرف المهني.

كانت منصات التواصل الاجتماعي، شهدت خلال الساعات الماضية موجة غضب عارمة أعقبت واقعة قرية "ميت عاصم" بالقليوبية، حيث تداول ناشطون مقاطع فيديو صادمة تظهر مجموعة من الأشخاص في الشارع وهم يجبرون شابا على ارتداء "بدلة رقص" والاعتداء عليه بالضرب والإذلال.

وعقب رصد الفيديو، كثفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين وضبط 9 أشخاص، وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، مبررين فعلتهم بسبب علاقة عاطفية بين المجني عليه وابنة أحدهم وهروبه معها.

ووصل المتهمون إلى مقر جهات التحقيق في بنها لمباشرة التحقيقات معهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم، كما حضر المجني عليه لسماع أقواله، في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت جهات التحقيق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، مع استمرار استكمال الفحص والتحريات لضمان محاسبة المتورطين والحفاظ على حقوق الضحية.

