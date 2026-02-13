إعلان

وزير الخارجية السوري: دمج قسد يسير بشكل جيد وأمريكا تدعم وحدة سوريا

كتب : مصراوي

10:54 م 13/02/2026

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة يسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن ذلك يتجسد في اللقاءات المشتركة التي عقدت في ميونخ.

وأضاف الشيباني في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، أنهم أكدوا لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المضي قدمًا في توحيد البلاد ومعالجة آثار الحرب.

وتابع وزير الخارجية السوري: "أبلغنا الجانب الأمريكي أن سوريا واحدة موحدة، والحديث اليوم عن شراكة لا انقسام"، مؤكدًا أن المجتمع الكردي مكون أصيل، وأن مرسوم الحقوق المدنية يعالج إشكاليات دامت عقودًا.

وأشار وزير الخارجية السوري، إلى أن أمريكا دعمت الحكومة السورية ومنحتها فرصة كبيرة، لافتًا إلى وجود دعم ملحوظ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد الشيباني أن وزير الخارجية الأمريكي شدد على دعم وحدة وسلامة أراضي سوريا وتنمية اقتصادها.

