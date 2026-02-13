زاهي حواس: "أوحش حاجة حصلت في حياتي إني بقيت وزير"

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن توليه وزارة الآثار كان أسوأ ما حدث في حياته، مشيرًا إلى أنه "طول عمره كان بتاع آثار فقط"، وأن الوزارة قيدته وغيرت طبيعة حياته اليومية.

وقال حواس خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر": "كنت بحب أركب جنب السواق"، مؤكدًا أنه كان "يجلس على القهوة مع الناس ويشجع الأهلي"، وأنه رفض الحراسة الشخصية.

وأشار الدكتور زاهي حواس، إلى أنه اتفق مع وزير الداخلية أن يأتي الحراس صباحًا لأخذه ثم يغيبون، لأنه يشعر بالضيق عندما يمشون وراءه أثناء مقابلة أصدقائه.

وأضاف حواس أنه كان وزيرًا غير تقليدي، وأنه أول وزير كان يحضر اجتماع مجلس الوزراء ورئيس هو يرتدي الجينز، مشيرًا إلى أنه كلم رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق وطلب منه الحضور، وأنه ذهب بالجينز دون أي اعتراض، مقارنًا ذلك برئيس وزراء بريطانيا الذي يركب المترو ويقرأ الصحف.

وأشار حواس إلى أن الحراسة تحول دون حرية الوزير وتجعله بعيدًا عن الناس، مؤكدًا أنه يتمنى أن يتحرر الوزير من هذا الأمن ويعيش كمواطن عادي، موضحًا أن ذلك سيجعل الناس تحبه أكثر وتشعر بقربه منهم.

وتابع أن الوزير يجب أن يكون رجلًا عاديًا يتفاعل مع الناس بحرية، مشددًا على أن الحراسة الزائدة تُعطي منظرًا سيئًا وتبعد الوزير عن الشعب، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه الممارسات ليصبح الوزير أقرب إلى المواطنين وأكثر قبولًا في المجتمع.

