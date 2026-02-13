"رفض الخضوع للتحقيق".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة محمد عواد داخل الزمالك

"بعد انتهاء فترة الإيقاف".. إمام عاشور ينتظم في المران الجماعي للأهلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تفاصيل أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة للفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عواد يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء، أكثر من مرة مع 3 مدربين مختلفين في الفترة الماضية، هو ما تسبب في الكثير من الأزمات له، كان أخرها أزمة مع المدير الفني معتمد جمال".

وأضاف: "تم تحويل عواد للتحقيق، لكن اللاعب رفض الخضوع للتحقيق، مما تسبب في ابتعاده عن الفريق خلال الفترة الماضية، وحال خضوعه للتحقيق في الشئون القانونية بالنادي خلال الأيام المقبلة، سيتم إصدار قرار نهائي بشأن العقوبة الموقعة عليه".

وتابع:"الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، يرفض الاستعانة بأي لاعب خرج عن السياق في المباريات، دون انتهاء العقوبة الموقعة عليه بشكل كامل".

واختتم المصدر تصريحاته: "منذ تولي معتمد جمال القيادة الفنية للفريق، تم إبلاغ جميع اللاعبين بأن عليهم الالتزام بكافة التعليمات الفنية والإدارية وأنه لا يوجد لاعب أكبر من النادي".

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة بالكونفدرالية.

