"رفض الخضوع للتحقيق".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة محمد عواد داخل الزمالك

كتب - مراسل مصراوي:

08:15 م 13/02/2026
    محمد عواد حارس مرمى الزمالك
    محمد عواد حارس الزمالك
    محمد عواد حارس الزمالك
    محمد عواد حارس الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تفاصيل أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة للفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عواد يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء، أكثر من مرة مع 3 مدربين مختلفين في الفترة الماضية، هو ما تسبب في الكثير من الأزمات له، كان أخرها أزمة مع المدير الفني معتمد جمال".

وأضاف: "تم تحويل عواد للتحقيق، لكن اللاعب رفض الخضوع للتحقيق، مما تسبب في ابتعاده عن الفريق خلال الفترة الماضية، وحال خضوعه للتحقيق في الشئون القانونية بالنادي خلال الأيام المقبلة، سيتم إصدار قرار نهائي بشأن العقوبة الموقعة عليه".

وتابع:"الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، يرفض الاستعانة بأي لاعب خرج عن السياق في المباريات، دون انتهاء العقوبة الموقعة عليه بشكل كامل".

واختتم المصدر تصريحاته: "منذ تولي معتمد جمال القيادة الفنية للفريق، تم إبلاغ جميع اللاعبين بأن عليهم الالتزام بكافة التعليمات الفنية والإدارية وأنه لا يوجد لاعب أكبر من النادي".

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة بالكونفدرالية.

أقرأ أيضًا:

بمشاركة كوكا.. الهلال يهزم الاتفاق ويعزز صدارته لدوري روشن

أحمد الشناوي: فوز بيراميدز على باور ديناموز ضرورة لاستكمال مشواره القاري بثبات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عواد نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك أزمة محمد عواد الزمالك وكايزر تشيفز كأس الكونفدرالية

