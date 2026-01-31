البيئة تستعرض مخرجات الإعلان الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، مخرجات الإعلان الوزاري للاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء، والذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ورئيس المجلس الوزاري، وبمشاركة أعضاء المجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء من 30 دولة.

وأشارت منال عوض، إلى أن الإعلان الوزاري أكد التزام المجلس بتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تدهور الأراضي، ووقف التصحر، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، والتكيف مع آثاره البيئية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة والتخفيف منها، وقد مهدت الخطوات المتخذة خلال المرحلة التأسيسية للمبادرة الطريق للمرحلة التشغيلية وإطلاق مشاريع لتطوير الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي المتدهورة في الدول الأعضاء.

وثمنت الدكتورة منال عوض، دعوة المجلس الوزاري الدول الأعضاء في المبادرة إلى مواصلة جهود وضع أهداف وطنية طموحة لاستصلاح الأراضي وتنمية الغطاء النباتي، بما يتماشى مع الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة، ودمج هذه الأهداف في الأهداف الإقليمية للمبادرة.

وأشارت إلى إشادة المجلس بالمشروعات التي تنفذها الدول الأعضاء ومنها مصر في إطار أهدافها الوطنية، والتي تُسهم في تحقيق الأهداف الإقليمية لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء.

وأشادت منال عوض، بإعلان مجموعة التنسيق العربية تخصيص 12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 لدعم المشاريع العالمية الرامية إلى استصلاح الأراضي المتدهورة وبناء القدرة على مواجهة الجفاف والتصحر، بما يدعم الأولويات البيئية في المنطقة، والدور الرئيسي لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء كمنصة للمشاريع التحويلية.

كما أشارت إلى تأكيد المجلس على أهمية تعزيز التعاون المتعدد الأطراف مع المنظمات الإقليمية والدولية، والدور الأساسي للقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني في مواجهة تحديات تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، بما يساهم بشكل أساسي في التخفيف من آثار تغير المناخ وتحسين جودة الحياة، ودعا الإعلان الوزاري الدول الأعضاء إلى المشاركة الفعّالة في مؤتمرات الأطراف القادمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومواصلة دورها الريادي في تعزيز تنفيذ أهداف الاتفاقية، وحشد الجهود الدولية لمكافحة تدهور الأراضي، ووقف التصحر، وتسريع استصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن المجلس الوزاري اكد دعمه الكامل لنتائج الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والذي ترأسته المملكة العربية السعودية، والذي شكّل نقطة تحول تاريخية في تعزيز الدعم العالمي للاتفاقية، وساهم بشكل كبير في توطيد التعاون متعدد الأطراف لمواجهة تحديات مكافحة تدهور الأراضي والجفاف التي تؤثر على ما يقرب من نصف سكان العالم، ولها آثار بيئية واقتصادية واجتماعية وخيمة على مستوى العالم.

وقد تضمن الإعلان الوزاري الموافقة على تناوب رئاسة المجلس الوزاري بين الدول الأعضاء الإقليمية في القارتين (أفريقيا وآسيا) ابتداءً من عام 2027.

كما تم الترحيب بانضمام جمهورية غانا، وجمهورية سيراليون، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والجمهورية العربية السورية كأعضاء إقليميين جدد في مبادرة الشرق الأوسط الخضراء.

