ضبط 3 طلاب بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

11:02 ص 31/01/2026

مديرية أمن الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم ثان الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، القبض على ثلاثة طلاب بالمرحلة الثانوية، لاتهامهم بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي متخصصة في نشر أخبار كاذبة ومضللة.

وكشفت التحريات أن الصفحة كانت تنشر شائعات حول وفاة عدد من الشخصيات العامة في مجالات مختلفة، من بينهم محامون وصحفيون، مع إرفاق صورهم الشخصية دون أي سند من الصحة، ما تسبب في حالة من القلق والخوف بين أسرهم وذويهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهمين، وأقروا بمواجهتهم بإدارتهم للصفحة وارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 392 إداري قسم شرطة ثان الزقازيق لسنة 2026، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تحت إشراف المستشار محمود عاطف، رئيس نيابة القسم.

