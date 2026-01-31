الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة المقبلين على الزواج

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ4 ملايين و600 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، التي انطلقت في فبراير 2023 تحت شعار "100 مليون صحة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة توفر شهادات صحية موثقة ومؤمنة بتقنية (QR Code)، وتظل سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

ونصح بإجراء الفحوصات قبل إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا، لضمان استلام النتائج في الوقت المناسب والحصول على الشهادة الصحية المطلوبة.

تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والوراثية التي قد تؤثر على صحة الزوجين أو الأجيال القادمة، مع تقديم الاستشارات الطبية اللازمة والدعم للحفاظ على صحة الأسرة المصرية.

وأكدت الوزارة، حرصها على توفير كل المعلومات والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة وغيرها من مبادرات الصحة العامة، من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg، أو متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب، لينكدإن).

