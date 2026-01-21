مباريات الأمس
لمياء بومهدي تكشف لمصراوي التحديات التي واجهتها أثناء الاحتراف

كتب : هند عواد

11:55 ص 21/01/2026
كشفت لمياء بومهدي، مدربة سيدات مازيمبي، الصعوبات التي تعرضت لها في الاحتراف، عندما كانت لاعبة.

وقالت لمياء بومهدي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "كرة القدم لم تكن احترافية مثل الآن، كان يجب أن ألعب كرة القدم وأحصل على وظيفة، فقلت لماذا أعمل ولا أعود وأكون بجوار والدتي؟ ولم أبقَ في النرويج سوى 15 يومًا فقط، الأجواء هناك صعبة، وأنا من المغرب يعني شمس وبحر، الطقس هناك قاسٍ".

واختتمت: "وفي لبنان لعبت مع الصداقة، وحصدت معه بطولات وكأس لبنان ولقب الهدافة، لكن الدوري اللبناني كان لمدة 3 أشهر فقط، وبعدها أعود إلى المغرب 9 أشهر".

اقرأ أيضًا:

"إعادة نص مليار".. الزمالك تصحيح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض

"مفيش ببلاش".. قرار حاسم من الزمالك بشأن رحيل ناصر منسي للاتحاد السكندري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

