الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

جميع المباريات

بمشاركة مصر.. تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026

كتب : هند عواد

01:24 م 06/03/2026
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، التي كان من المقرر إقامتها في مارس الحالي بالمغرب.

الموعد الجديد لكأس الأمم الأفريقية للسيدات

في أكتوبر 2024، منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المغرب حقوق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، وكان من المقرر إقامتها من 17 مارس إلى 3 أبريل 2026.

وقرر كاف تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، لتقام من 25 يوليو إلى 16 أغسطس 2026، وأشار إلى أن هذا الأمر لضمان نجاح البطولة في ضوء بعض الظروف غير المتوقعة.

ويشارك منتخب مصر للسيدات في كأس الأمم الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1998 و2016، وبعد زيادة عدد المنتخبات من 12 إلى 16.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية للسيدات

