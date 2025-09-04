مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجزائر

0 0
22:00

بوتسوانا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

0 0
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

1 0
22:00

ليبيريا

جميع المباريات

إعلان

"الأكبر هذا الموسم".. سيدات دجلة يمطرن شباك الطيران بــ11 هدفا في الدوري

07:27 م الخميس 04 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سيدات وادي دجلة 3
  • عرض 5 صورة
    سيدات وادي جلة
  • عرض 5 صورة
    سيدات وادي دجلة 1
  • عرض 5 صورة
    سيدات وادي دجلة_
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي وادي دجلة نظيره الطيران بنتيجة 11-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وجاء مهرجان أهداف الغزلان بتوقيع كل من: الكندية أديرا يوكو (هدفين)، نهى (سوبر هاتريك – 4 أهداف)، مروة (هاتريك – 3 أهداف)، الغانية جلاديس (هدف)، وحبيبة أشرف (هدف).

ويُعد فوز وادي دجلة اليوم هو الأكبر في الموسم الحالي من مسابقة الدوري، ليضيف الفريق ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده في مشوار المنافسة.

جدير بالذكر أن سيدات وادي دجلة قد حققن الفوز في الجولة الماضية على زد بنتيجة 5-2.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات وادي دجلة وادي دجلة الدوري المصري الممتاز للسيدات الطيران الكرة النسائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان