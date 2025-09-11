بنات ليج.. الفوز الأول للزمالك والنتيجة الأكبر لدجلة في دوري السيدات

تناولت الحلقة الرابعة من برنامج "بنات ليج" الذي تقدمه هند عواد، كواليس الجولة الثالثة من الدوري المصري للسيدات، والتي شهدت الفوز الأول للزمالك، والنتيجة الأكبر لوادي دجلة.

وفاز الأهلي على رع في الجولة الثالثة بخماسية نظيفة، وأحرزت الأفريقية ميرسي أتوبرا أول هدف لها بالقميص الأحمر، فيما قلب بالم هيلز النتيجة، وفاز على المقاولون العرب بنتيجة 3-2، بعدما كان متأخرا بنتيجة 2-0.

وحقق الزمالك الفوز الأول في الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026، على حساب بيراميدز بهدف نظيف، بعد التعادل سلبيا في الجولة الأولى والهزيمة من مسار بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية، وشهدت مباراة اشتباكات بين الجهازين الفنيين وطرد فرحة لاعبة بيراميدز.

فيما حقق وادي دجلة النتيجة الأكبر في المسابقة حتى الآن، بالفوز على الطيران بنتيجة 11-0، وفاز زد على مودرن سبورت بنتيجة 2-0، فيما حقق المصري البورسعيدي انتصاراً على اتحاد بسيون بنتيجة 2-1، وفاز SAK على إنبي بنتيجة 1-0.

وتم تأجيل الجولة الرابعة من الدوري إلى شهر 11 المقبل، بسبب مباراتي منتخب مصر وغينيا الاستوائية، في تصفيات كأس العالم تحت 20 عاما.

