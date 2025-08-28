مباريات الأمس
بحثا عن الفوز الأول.. الزمالك يواجه مسار بطل دوري السيدات عصر اليوم

01:10 م الخميس 28 أغسطس 2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حلا لاعبة مسار
  • عرض 8 صورة
    علي السعيد مدرب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    مدرب مسار
  • عرض 8 صورة
    مسار
  • عرض 8 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار
  • عرض 8 صورة
    شروق إبراهيم لاعبة الزمالك
  • عرض 8 صورة
    تمارا نادر السيد لاعبة مسار
background

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي الزمالك، ضيفا على مسار بطل النسخة السابقة من الدوري المصري الممتاز، عصر اليوم الخميس، في ثاني جولات الموسم.

وتعادل الزمالك سلبيا مع SAK، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، في الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات، فيما فاز مسار على رع بنتيجة 3-1.

موعد مباراة الزمالك ومسار

تقام مباراة الزمالك ومسار على ملعب الأخيرة، في الرابعة والنصف عصر اليوم، في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري للسيدات.

جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

جاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، بعد الجولة الأولى، كالآتي:

زد

وادي دجلة

مودرن سبورت

الأهلي

البنك الأهلي

مسار

بيراميدز

SAK

الزمالك

الطيران

رع

المصري البورسعيدي

اتحاد بسيون

بالم هيلز

المقاولون العرب

إنبي

لاعبات الزمالك الزمالك دوري السيدات
فيديو قد يعجبك:



