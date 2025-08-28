بحثا عن الفوز الأول.. الزمالك يواجه مسار بطل دوري السيدات عصر اليوم
كتبت-هند عواد:
يحل الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي الزمالك، ضيفا على مسار بطل النسخة السابقة من الدوري المصري الممتاز، عصر اليوم الخميس، في ثاني جولات الموسم.
وتعادل الزمالك سلبيا مع SAK، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، في الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات، فيما فاز مسار على رع بنتيجة 3-1.
موعد مباراة الزمالك ومسار
تقام مباراة الزمالك ومسار على ملعب الأخيرة، في الرابعة والنصف عصر اليوم، في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري للسيدات.
جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات
جاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، بعد الجولة الأولى، كالآتي:
زد
وادي دجلة
مودرن سبورت
الأهلي
البنك الأهلي
مسار
بيراميدز
SAK
الزمالك
الطيران
رع
المصري البورسعيدي
اتحاد بسيون
بالم هيلز
المقاولون العرب
إنبي
