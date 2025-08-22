مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:30

ألافيس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

أنجيه

"من بيراميدز وزد"..الزمالك يدعم صفوف سيدات الكرة بصفقات جديدة

07:56 م الجمعة 22 أغسطس 2025
    فريق سيدات الزمالك
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
    فريق سيدات الزمالك
كتب - نهى خورشيد

أبرم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اليوم الجمعة ثلاث صفقات جديدة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم للسيدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقدت إدارة الأبيض مع مارتا شهير لاعبة بيراميدز السابقة، بعقد يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر، بجانب ضم ثنائي نادي زد مريم مصطفى وصبا أيمن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وتلعب مارتا شهير في مركز الجناح الهجومي، بينما تشغل مريم مصطفى مركز الظهير الأيمن، وتتمركز صبا أيمن في خط الوسط.

ومن المقرر أن تفتتح سيدات الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، مشوارهن في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة الطيران يوم الأحد المقبل الموافق 24 أغسطس الجاري.

فريق سيدات الزمالك صفقات الزمالك الزمالك الدوري المصري للسيدات زد بيراميدز
