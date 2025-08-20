مباريات الأمس
بعد انسحاب الجونة.. موعد انطلاق الدوري المصري للسيدات

03:41 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

أعاد الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة الدوري المصري للسيدات 2025-26، بعد انسحاب الجونة من المسابقة، قبل 3 أيام من انطلاق البطولة.

وكان من المقرر أن ينطلق الدوري المصري للسيدات، يوم الجمعة 22 أغسطس، إلا أنه تقرر تأجيل انطلاق المسابقة، لمدة 24 ساعة.

وتنطلق مسابقة الدوري المصري للسيدات، يوم السبت المقبل 23 أغسطس، بمواجهة مسار بطل النسخة الماضية ورع الصاعد حديثا.

وتقام باقي مباريات الجولة الأولى، يوم الأحد 24 أغسطس، على النحو الآتي:

بالم هيلز - الأهلي

الزمالك - إس إي كي

وادي دجلة - المقاولون العرب

مودرن سبورت - المصري البورسعيدي

إنبي - زد

بيراميدز - الطيران

اتحاد بسيون - البنك الأهلي

