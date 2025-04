الدوري النرويجي يعلن قرارا مفاجئا بشأن اللاعبات الحوامل

كتبت-هند عواد:

أعلن الدوري النرويجي لكرة القدم النسائية، قرارا مفاجئا بشأن اللاعبات الحوامل، لحماية حقوق الأمومة.

وقالت المديرة التنفيذية لرابطة الدوري النرويجي للسيدات ماريان سولهايم، في بيان رسمي: "اعتبارا من الآن، سيتم تجديد عقود اللاعبات الحوامل، ابتداء من الأسبوع الثاني عشر من الحمل، تلقائيا لمدة عام إضافي بنفس الشروط التعاقدية، وهذا القرار يعتبر تاريخيا لدعم اللاعبات اللواتي يسعين لتحقيق التوفيق بين مسيرتهن الرياضية الاحترافية والتزاماتهن الأسرية".

وذكرت رابطة الدوري النرويجي، أن هذا القرار تضع حد أدنى من الحقوق، لتشجيع الأندية لدعم اللاعبات.

وفي أغسطس الماضي، أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، قرارا بتمديد عقود اللاعبات الحوامل تلقائيا بنفس الشروط المالية عند انتهاء عقودهن.

AC Milan have become the first side among the elite European clubs to introduce an innovative maternity policy for its female players and staff, offering protections during pregnancy:

🔹 Players will receive an automatic one-year contract extension on the same terms if their… pic.twitter.com/hDm5cBzOFf

— Football Talk (@FootballTalkHQ) August 4, 2024