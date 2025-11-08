مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

ظهرت بلحية.. قصة لاعبة أثارت الجدل في النسخة السابقة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتب : هند عواد

09:00 ص 08/11/2025
تفصلنا ساعات قليلة على انطلاق النسخة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، المقامة في مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 21 من الشهر ذاته.

وتعيد البطولة الأذهان إلى النسخة السابقة، عندما أثارت بيلانجي نزومبا قائدة مازيمبي الكونغولي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في جلسة التصوير الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأثارت بيلانجي نزومبا صاحبة الـ27 عاما والتي تشغل مركز الظهير الأيسر، الجدل آنذاك، بعد ظهورها في جلسة تصوير الفريق، مطلقة لحيتها، وتظهر بيلانجي في النسخة الحالية، مع مازيمبي حامل اللقب.

