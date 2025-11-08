"أول مصرية في التاريخ".. من هي حبيبة صبري المرشحة لجائزة "ذا بيست"؟

سيدات الأهلي يتعادلن مع زد إف سي في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

تستضيفها مصر.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا

تفصلنا ساعات قليلة على انطلاق النسخة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، المقامة في مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 21 من الشهر ذاته.

وتعيد البطولة الأذهان إلى النسخة السابقة، عندما أثارت بيلانجي نزومبا قائدة مازيمبي الكونغولي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في جلسة التصوير الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأثارت بيلانجي نزومبا صاحبة الـ27 عاما والتي تشغل مركز الظهير الأيسر، الجدل آنذاك، بعد ظهورها في جلسة تصوير الفريق، مطلقة لحيتها، وتظهر بيلانجي في النسخة الحالية، مع مازيمبي حامل اللقب.