"أول مصرية في التاريخ".. من هي حبيبة صبري المرشحة لجائزة "ذا بيست"؟

شهدت قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأفضل في عام 2025، وجود لاعبة مصرية وحيدة، وهي حبيبة صبري حارسة مرمى منتخب مصر ونادي مسار، المرشحة لجائزتي أفضل لاعبة شابة وأفضل حارس مرمى من الاتحاد الأفريقي.

وتنافس حبيبة صبري، ضمن 11 حارسة مرمى هن الأفضل في العالم، لتصبح أول مصرية تدخل قائمة الفيفا للأفضل "ذا بيست".

من هي حبيبة صبري؟

ولدت حبيبة صبري صاحبة الـ19 عاما، في محافظة السويس، وبدأت مسيرتها في إحدى أكاديميات كرة القدم، قبل أن تنتقل إلى فريق النوبة، ثم منتخب السويس، الذي صعدت معه إلى الدوري الممتاز، لتبدأ رحلتها مع مسار.

وحققت حبيبة صبري 3 ألقاب مع مسار، الدوري المصري للسيدات مرتين وكأس مصر مرة، إضافة إلى تتويجها بالميدالية البرونزية ببطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات النسخة الماضية.

وفي موسم 2023-2024، حققت حبيبة صبري إنجازا تاريخيا في الدوري المصري، وخرجت من المسابقة دون استقبال أي أهداف، إذ حافظت على نظافة شباكها في 21 مباراة.

