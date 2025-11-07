الأهلي ضد زد.. مواعيد مباريات الجولة الثامنة بالدوري المصري للسيدات

تنطلق الجولة الثامنة من الدوري المصري للسيدات، عصر اليوم الجمعة 7 نوفمبر، وتشهد مواجهة بين الأهلي وزد.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة مسار ووادي دجلة، التي كان مقرر لها عصر اليوم، بسبب مشاركة الأول في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، التي تنطلق غدا السبت.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

إنبي - مودرن سبورت - 2:30 عصرا

بيراميدز – بالم هيلز - 2:30 عصرا

الزمالك – اتحاد بسيون - 2:30 عصرا

SAK - رع - 2:30 عصرا

الطيران – البنك الأهلي - 2:30 عصرا

زد - الأهلي - 2:30 عصرا

المقاولون العرب – المصري البورسعيدي - 2:30 عصرا

