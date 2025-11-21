أخفت على والدها لعبها للكرة.. من هي لمياء بومهدي مدربة مازيمبي للسيدات؟

تقام مباريات الجولة الـ10 من الدوري المصري للسيدات، اليوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر، بـ 7 مواجهات، بينهما لقاء الأهلي و sak.

ويتصدر فريق وادي دجلة جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، ويلحقه في الوصافة فريق الأهلي برصيد 22 نقطة.

مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات اليوم الجمعة

وجاءت مواعيد الدوري المصري للسيدات كالتالي:

SAK ضد الأهلي - 2:30 عصرا

الزمالك ضد البنك الأهلي - 2:30 عصرا

بيراميدز ضد رع - 2:30 عصرا

إنبي ضد اتحاد بسيون - 2:30 عصرا

وادي دجلة ضد بالم هيلز - 2:30 عصرا

زد ضد المقاولون العرب - 2:30 عصرا

الطيران ضد المصري - 2:30 عصرا