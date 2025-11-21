مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

بينهم الأهلي والزمالك وبيراميدز.. مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات اليوم

كتب - محمد عبد السلام:

06:10 ص 21/11/2025
تقام مباريات الجولة الـ10 من الدوري المصري للسيدات، اليوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر، بـ 7 مواجهات، بينهما لقاء الأهلي و sak.

ويتصدر فريق وادي دجلة جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، ويلحقه في الوصافة فريق الأهلي برصيد 22 نقطة.

مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات اليوم الجمعة

وجاءت مواعيد الدوري المصري للسيدات كالتالي:

SAK ضد الأهلي - 2:30 عصرا

الزمالك ضد البنك الأهلي - 2:30 عصرا

بيراميدز ضد رع - 2:30 عصرا

إنبي ضد اتحاد بسيون - 2:30 عصرا

وادي دجلة ضد بالم هيلز - 2:30 عصرا

زد ضد المقاولون العرب - 2:30 عصرا

الطيران ضد المصري - 2:30 عصرا

الدوري المصري للسيدات الأهلي سيدات زمالك سيدات مواعيد مباريات اليوم الجمعة

