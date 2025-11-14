مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

22 26
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
15:00

مصر

كأس العالم تحت 17 عاما

أمريكا

1 1
17:45

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

0 0
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

1 0
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

0 0
21:45

إيرلندا الشمالية

فوز جديد لدجلة وأكبر انتصار للأهلي.. أبرز نتائج الجولة التاسعة في الدوري المصري للسيدات

كتب : نهي خورشيد

08:08 م 14/11/2025

فريق سيدات الأهلي

شهدت الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم للسيدات والتى أقيمت اليوم الجمعة أحداث مثيرة، بعدما حافظ وادي دجلة على قمة المسابقة، بجانب تحقيق الأهلي أكبر انتصار له بنتيجة 12-0 على حساب الطيران.

ونجحت سيدات الأحمر في التقدم بعشرة أهداف دون رد في الشوط الأول أمام الطيران، قبل أن تضيف هدفين جديدين مطلع الشوط الثاني عبر نور يوسف وسارة كرد، ليقرر الطيران الانسحاب في الدقيقة 55.

من جانبه، حافظ وادي دجلة على صدارة الدوري بعدما تغلب على مودرن سبورت بهدفين دون رد، ليصل إلى 21 نقطة موكداً تربعه على القمة مع نهاية الجولة التاسعة.

وفيما يلي باقي نتائج مباريات الجولة:

الزمالك 3-0 رع

زد 4-1 المصري

بيراميدز 1-1 اتحاد بسيون

البنك الأهلي 2-1 إس أي كا أف سي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات وادي دجلة يفزن على مودرن سبورت سيدات الأهلي يفزن على الطيران الدوري المصري للسيدات

