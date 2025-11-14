شهدت الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم للسيدات والتى أقيمت اليوم الجمعة أحداث مثيرة، بعدما حافظ وادي دجلة على قمة المسابقة، بجانب تحقيق الأهلي أكبر انتصار له بنتيجة 12-0 على حساب الطيران.

ونجحت سيدات الأحمر في التقدم بعشرة أهداف دون رد في الشوط الأول أمام الطيران، قبل أن تضيف هدفين جديدين مطلع الشوط الثاني عبر نور يوسف وسارة كرد، ليقرر الطيران الانسحاب في الدقيقة 55.

من جانبه، حافظ وادي دجلة على صدارة الدوري بعدما تغلب على مودرن سبورت بهدفين دون رد، ليصل إلى 21 نقطة موكداً تربعه على القمة مع نهاية الجولة التاسعة.

وفيما يلي باقي نتائج مباريات الجولة:

الزمالك 3-0 رع

زد 4-1 المصري

بيراميدز 1-1 اتحاد بسيون

البنك الأهلي 2-1 إس أي كا أف سي