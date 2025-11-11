مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

1 0
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

6 1
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

- -
17:45

مالي

جميع المباريات

إعلان

سجلت رقما قياسيا.. سارة سمير تحصد 3 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

كتب : هند عواد

02:53 م 11/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سارة سمير
  • عرض 6 صورة
    سارة سمير
  • عرض 6 صورة
    القوات المسلحة تهنئ سارة سمير بـ فضية أولمبياد باريس 2024 (4)
  • عرض 6 صورة
    بكاء سارة سمير
  • عرض 6 صورة
    سارة سمير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حطم سارة سمير، بطلة مصر في رفع الأثقال، الرقم القياسي في منافسات رفع الأثقال وزن 77 كجم، وتوجت بالميدالية الذهبية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وحصدت سارة سمير، 3 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وهي ذهبية الكليم والمجموعة وفضية الخطف، في منافسات وزن 77 كجم، لتحقق رقم قياسي جديد 260 كجم.

جدير بالذكر أن سارة سمير، حصدت الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 81 كيلو بأولمبياد باريس 2024 بمجموع 268.

اقرأ أيضًا:


"القضية الخامسة".. فرجاني ساسي يقلب الأوضاع في الزمالك ما هي القصة؟

من هي الفتاة التي خطفت الأنظار بجانب عمر مرموش؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سارة سمير سارة سمير تحقق رقما قياسيا دورة ألعاب التضامن الإسلامي ذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شعبة الذهب: انتهت فترة التصحيح وتوقعات بقمم سعرية جديدة
لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة