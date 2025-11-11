عبد الرحمن عايد لمصراوي: "وجود حبيبة بين أفضل حراس المرمى في العالم شرف

حطم سارة سمير، بطلة مصر في رفع الأثقال، الرقم القياسي في منافسات رفع الأثقال وزن 77 كجم، وتوجت بالميدالية الذهبية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وحصدت سارة سمير، 3 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وهي ذهبية الكليم والمجموعة وفضية الخطف، في منافسات وزن 77 كجم، لتحقق رقم قياسي جديد 260 كجم.

جدير بالذكر أن سارة سمير، حصدت الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 81 كيلو بأولمبياد باريس 2024 بمجموع 268.

