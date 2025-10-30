تصوير ـ محمد القرش

انفجرت جماهير الزمالك بعدما تسجيل شيكوبانزا هدف التعادل لفريقها خلال مباراة البنك الأهلي المقامة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري.

وأخذت جماهير الزمالك تهت عقب الهدف:" ألعب راجل.. دوس على الوش".

وكان البنك الأهلي قد تقدم بهدف من ركلة جزاء سددها لاعبه أسامة فيصل بالدقيقة 29.

اقرأ أيضًا:

بيراميدز يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على حساب التأمين الإثيوبي

بتروجيت يفجر مفاجأة حول انتقال حامد حمدان للأهلي.. وتطورات عرض الزمالك



