مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

1 1
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

2 0
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

ألعب راجل دوس على الوش.. رد فعل جماهير الزمالك بعد تسجيل هدف التعادل أمام البنك الأهلي (فيديو)

كتب : مصراوي

09:43 م 30/10/2025

جماهير الزمالك

تصوير ـ محمد القرش

انفجرت جماهير الزمالك بعدما تسجيل شيكوبانزا هدف التعادل لفريقها خلال مباراة البنك الأهلي المقامة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري.

وأخذت جماهير الزمالك تهت عقب الهدف:" ألعب راجل.. دوس على الوش".

وكان البنك الأهلي قد تقدم بهدف من ركلة جزاء سددها لاعبه أسامة فيصل بالدقيقة 29.

بيراميدز يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على حساب التأمين الإثيوبي

بتروجيت يفجر مفاجأة حول انتقال حامد حمدان للأهلي.. وتطورات عرض الزمالك

جماهير الزمالك الزمالك والبنك الأهلي مباراة الزمالك اليوم شيكوبانزا

"وضعنا حرج للغاية".. الأونروا تكشف لمصراوي عن دورها المستقبلي وأزمة التمويل في غزة
بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة