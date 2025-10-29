للنسخة الثالثة.. رقم سلبي لمنتخب مصر للسيدات

كتبت-هند عواد:

فشل منتخب مصر للسيدات، في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2026، بعد الهزيمة من غانا بنتيجة 7-0، في مباراتي الذهاب والإياب بالدور الأخير من التصفيات.

وحقق منتخب مصر للسيدات، رقما سلبيا، بمواصلة الغياب عن كأس الأمم الأفريقية للنسخة الثالثة على التوالي.

وغاب منتخب مصر عن النسخة التالية من أمم أفريقيا، 2022 بالمغرب والتي فازت بها جنوب أفريقيا، 2018 في غانا والتي فازت بها نيجيريا، فيما ألغيت نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا.

وكانت المرة الأخيرة التي تأهل فيها منتخب مصر إلى كأس الأمم الأفريقي، في الكاميرون عام 2016، وودع المنتخب تلك النسخة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث، عقب الهزيمة من الكاميرون وجنوب أفريقيا، وتحقيق فوز وحيد على على زيمبابوي.

ولم يشارك منتخب مصر للسيدات سوى في نسختي من كأس الأمم الأفريقية، 1998 و 2016.

