منتخب المغرب يحقق إنجازا تاريخيا في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى أمم أفريقيا للسيدات؟

حقق منتخب المغرب للناشئات، إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2025، البطولة المقامة حاليا في المغرب.

وقادت ميساء باها منتخب المغرب إلى فوزٍ ثمينٍ على كوستاريكا بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لينجح لبؤات الأطلس في حجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

وافتتح منتخب المغرب التسجيل مبكرًا بعدما اخترقت ميساء الدفاع الكوستاريكي ببراعة وسددت كرة قوية ارتدت من القائم وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 39، أضافت ميساء الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذتها، بعد أن تعرّضت سونيا أباجيو لعرقلة داخل منطقة الجزاء من الحارسة فاليريا فرنانديز.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي تنظيمه الدفاعي الصلب، وتمكن من تعزيز تفوقه عبر ركلة حرة حولتها اللاعبة الكوستاريكية فابيانا ألفارو برأسها إلى شباك فريقها بالخطأ.

وبعد محاولات كبيرة من كوستاريكا لتقليص الفارق، جاء هدفها الوحيد في الوقت بدل الضائع بتسديدة يسارية متقنة من نايما مويا، لتنتهي المواجهة 3-1.

اقرأ أيضًا:

بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟

هل تقدم جون إدوارد باستقالته بعد هجوم جماهير الزمالك؟.. مصدر مسؤول يرد