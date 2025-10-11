احتفل المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم سيدات بالزمالك، محمود خميس، بخطبته على نعمة السيد حارسة مرمى الفريق.

ونشر الثنائي صورا من حفل خطبتهما، على حسابتهما الرسمية بموقع التوصل الاجتماعي "إنستجرام"، بحضور لاعبات الفريق.

وحضر مجموعة من لاعبات الدوري المصري للسيدات، حفل خطوبة نعمة ومحمود، مثل نور عبد الواحد السيد ومهيرة علي وزهرة علي لاعبات مسار.

