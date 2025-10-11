مباريات الأمس
حارسة مرمى الزمالك تحتفل بخطبتها على مدرب الفريق

كتب : هند عواد

01:03 م 11/10/2025
  عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حفل خطوبة حارسة الزمالك ومدرب الفريق (5)
  • عرض 12 صورة
    حفل خطوبة حارسة الزمالك ومدرب الفريق (9)
  • عرض 12 صورة
    حفل خطوبة حارسة الزمالك ومدرب الفريق (4)
  • عرض 12 صورة
    حفل خطوبة حارسة الزمالك ومدرب الفريق (3)
  • عرض 12 صورة
    حفل خطوبة حارسة الزمالك ومدرب الفريق (8)
  • عرض 12 صورة
    حفل خطوبة حارسة الزمالك ومدرب الفريق (6)
  • عرض 12 صورة
    لاعبات الزمالك في خطوبة حارسة الزمالك ومدرب الفريق
  • عرض 12 صورة
    حفل خطوبة حارسة الزمالك ومدرب الفريق (7)
  • عرض 12 صورة
    حفل خطوبة حارسة الزمالك ومدرب الفريق (1)
  • عرض 12 صورة
    حفل خطوبة حارسة الزمالك ومدرب الفريق (11)
  • عرض 12 صورة
    حفل خطوبة حارسة الزمالك ومدرب الفريق (2)

احتفل المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم سيدات بالزمالك، محمود خميس، بخطبته على نعمة السيد حارسة مرمى الفريق.

ونشر الثنائي صورا من حفل خطبتهما، على حسابتهما الرسمية بموقع التوصل الاجتماعي "إنستجرام"، بحضور لاعبات الفريق.

وحضر مجموعة من لاعبات الدوري المصري للسيدات، حفل خطوبة نعمة ومحمود، مثل نور عبد الواحد السيد ومهيرة علي وزهرة علي لاعبات مسار.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حفل خطوبة حارسة الزمالك ومدرب الفريق نعمة سيد حارسة مرمى الزمالك محمود خميس

