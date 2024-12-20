"لتعويض هزيمة مسار".. موعد مباراة الأهلي وبالم هيلز في الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، ضيفا على سيدات بالم هيلز، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري للسيدات.

ويواجه فريق سيدات بالنادي الأهلي، نظيره بالم هيلز، في الثانية ونصف مساء اليوم، ويسعى الفرنسي ديميتري لوبوف، لاستعادة الانتصارات.

وخسر الأهلي من مسار صاحب الميدالية البرونزية في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بنتيجة 3-1، في المباراة السابقة بالجولة الـ12.

وكانت هزيمة الأهلي من مسار، الهزيمة الأولى التي يتعرض لها الفريق، منذ بداية الدوري المصري للسيدات، إذ أنه لم يستقبل سوى هدفين فقط (الزمالك وبيراميدز)، حتى المباراة الماضية.